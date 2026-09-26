Москва26 сенВести.Бойцы российской группировки "Север" взяли под контроль населенный пункт Марьино в Сумской области, говорится в ежедневной сводке МО РФ.
Ведомство показало кадры работы военных.
Там также информировали, что в Сумской области военные "Севера" поразили технику и личный состав аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах поселков Эсмань, Кияница, сел Вакаловщина и Бояро-Лежачи.
Суточные потери ВСУ в зоне ответственности "Севера" превысили 245 военнослужащих.