Ночью над российскими регионами сбито более 500 БПЛА ВСУ МО РФ: силы ПВО ночью сбили над Россией 514 дронов ВСУ

Москва23 сен Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду уничтожили 514 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Российская ПВО отработала над 19 российскими регионами и акваториями двух морей.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Украинские дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Ростовской областями. БПЛА ВСУ уничтожены также над Краснодарским краем, Крымом, Башкортостаном и Татарстаном.

Кроме того, дроны ВСУ были уничтожены над Азовским и Черным морями.

Ранее Минобороны отчиталось о ночных ударах по военным объектам на украинской территории. Были поражены объекты в Киевской и Одесской областях, а также в Киеве.