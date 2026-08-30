За ночь над регионами России сбили почти 500 украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 494 беспилотника ВСУ

Москва30 авг Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 494 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России.

ПВО отработала в период с 20.00 мск 29 августа до 8.00 мск 30 августа. Воздушную атаку противника отражали над 15 российскими регионами и двумя морями.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

Вражеские дроны сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом.

Кроме того, беспилотники ВСУ сбили над Азовским и Черным морями.

Ранее стало известно, что в результате атаки украинских боевиков на Ростовскую область пострадала мирная жительница. Ее госпитализировали. Кроме того, сообщалось о возгорании в промзоне города Кириши Ленинградской области после налета БПЛА.