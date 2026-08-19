Москва19 авгВести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 438 украинских беспилотников за 12 часов в среду, 19 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, беспилотники были нейтрализованы в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
Перехвачены и уничтожены 438 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типасказано в сообщении
В материале сказано, что БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО в ночь на 19 августа сбили 453 украинских дрона над регионами России.