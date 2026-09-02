МО: 238 украинских беспилотников сбиты над регионами России с утра среды

Средства ПВО за 12 часов сбили 238 украинских дронов над регионами России МО: 238 украинских беспилотников сбиты над регионами России с утра среды

Москва2 сен Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра среды, 2 сентября, сбили 238 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 238 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО

В военном ведомстве уточнили, что украинские беспилотники были сбиты над территориями Брянской, Тамбовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Владимирской, Орловской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Тульской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с 8.00 до 20.00 вторника, 1 сентября, силы ПВО уничтожили 109 дронов ВСУ над российскими регионами.