Москва2 сенВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра среды, 2 сентября, сбили 238 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны России.
Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 238 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении МО
В военном ведомстве уточнили, что украинские беспилотники были сбиты над территориями Брянской, Тамбовской, Белгородской, Курской, Воронежской, Владимирской, Орловской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Тульской, Смоленской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с 8.00 до 20.00 вторника, 1 сентября, силы ПВО уничтожили 109 дронов ВСУ над российскими регионами.