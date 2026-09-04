Минобороны: 480 дронов ВСУ сбиты над регионами России с утра пятницы

Средства ПВО за 12 часов сбили 480 украинских БПЛА над регионами России Минобороны: 480 дронов ВСУ сбиты над регионами России с утра пятницы

Москва4 сен Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра пятницы, 4 сентября, сбили 480 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские БПЛА были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 мск.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 480 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО

По данным министерства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Рязанской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что с 8.00 до 20.00 мск четверга, 3 сентября, силы ПВО уничтожили 426 беспилотников ВСУ над российскими регионами.