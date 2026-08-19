Минобороны: ПВО в ночь на среду сбила 453 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО в ночь на среду сбили 453 украинских дрона над регионами России Минобороны: ПВО в ночь на среду сбила 453 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Москва19 авг Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 19 августа, уничтожили 453 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем канале в MAX.

Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы в период с 20.00 18 августа до 08.00 19 августа по московскому времени.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 453 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Калужской, Брянской, Курской, Воронежской, Владимирской, Волгоградской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Рязанской, Ярославской, Ростовской, Самарской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на вторник, 18 августа, средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 791 беспилотник ВСУ в небе над российскими регионами.