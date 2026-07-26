Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 465 украинских дронов в зоне спецоперации

Средства ПВО сбили за сутки 465 украинских дронов в зоне спецоперации Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 465 украинских дронов в зоне спецоперации

Москва26 июл Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 465 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации (СВО), сообщило Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты … 465 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

По данным ведомства, средствами ПВО также были уничтожены семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

25 июля Минобороны сообщало, что противовоздушная оборона за сутки нейтрализовала 1 060 беспилотников и восемь управляемых авиабомб ВСУ в зоне спецоперации.