Москва26 июлВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 465 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации (СВО), сообщило Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты … 465 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении МО РФ
По данным ведомства, средствами ПВО также были уничтожены семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
25 июля Минобороны сообщало, что противовоздушная оборона за сутки нейтрализовала 1 060 беспилотников и восемь управляемых авиабомб ВСУ в зоне спецоперации.