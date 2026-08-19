Москва19 авгВести.Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще десять беспилотных летательных аппаратов, летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном канале МАХ.
Ещё десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Миноборонынаписал градоначальник в 03.12 по московскому времени
Он добавил, что на местах падения обломков продолжают работать специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
Ранее Собянин рассказал, что в ночь на 19 августа силы ПВО ликвидировали 11 БПЛА, летевших на Москву.