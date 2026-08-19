Собянин: ликвидировано еще 10 двигавшихся к Москве БПЛА

Силы ПВО уничтожили еще 10 летевших на Москву дронов Собянин: ликвидировано еще 10 двигавшихся к Москве БПЛА

Москва19 авг Вести.Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще десять беспилотных летательных аппаратов, летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном канале МАХ.

Ещё десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны написал градоначальник в 03.12 по московскому времени

Он добавил, что на местах падения обломков продолжают работать специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Ранее Собянин рассказал, что в ночь на 19 августа силы ПВО ликвидировали 11 БПЛА, летевших на Москву.