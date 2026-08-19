Москва19 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 19 августа ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, об этом в личном канале МАХ сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Информация была опубликована в 02.36 по московскому времени.

Системой ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать беспилотников, летевших на Москву написал чиновник

Он уточнил, что на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.