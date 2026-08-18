Собянин: 180 БПЛА уничтожены в Московском регионе за ночь

Собянин сообщил о ликвидации 180 беспилотников в столичном регионе Собянин: 180 БПЛА уничтожены в Московском регионе за ночь

Москва18 авг Вести.За минувшую ночь в Московском регионе было ликвидировано силами противовоздушной обороны 180 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в личном канале МАХ мэр столицы Сергей СОбянин. Всего в сторону Москвы двигались более 600 беспилотников.

В период со вчерашнего вечера до 5:00 утра сегодня в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе написал Собянин в 05.08 мск

По его данным, в настоящее время на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

О пострадавших не сообщается. Информация о возможных разрушениях также отсутствует.