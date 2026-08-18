Москва18 авгВести.Средства противовоздушной обороны утром 18 августа ликвидировали еще семь беспилотных летательных аппаратов, двигавшихся в сторону Москвы, об этом в личном канале МАХ сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сбиты ещё семь беспилотников, летевших на Москвунаписал чиновник
По его данным, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации нет.
Ранее Собянин сообщал, что в период со вчерашнего вечера и до 05.00 утра в сторону Московского региона летели 620 беспилотников, 180 из них были ликвидированы на подлетах к столице.