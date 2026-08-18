Собянин сообщил еще о семи сбитых дронах, летевших на Москву

Еще семь дронов сбиты на подлете к Москве Собянин сообщил еще о семи сбитых дронах, летевших на Москву

Москва18 авг Вести.Средства противовоздушной обороны утром 18 августа ликвидировали еще семь беспилотных летательных аппаратов, двигавшихся в сторону Москвы, об этом в личном канале МАХ сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбиты ещё семь беспилотников, летевших на Москву написал чиновник

По его данным, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших и разрушениях информации нет.

Ранее Собянин сообщал, что в период со вчерашнего вечера и до 05.00 утра в сторону Московского региона летели 620 беспилотников, 180 из них были ликвидированы на подлетах к столице.