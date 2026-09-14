ВС РФ сбили 399 украинских дронов в ночь на 14 сентября

Средства ПВО сбили за ночь почти 400 дронов ВСУ над регионами России ВС РФ сбили 399 украинских дронов в ночь на 14 сентября

Москва14 сен Вести.В ночь на 14 сентября российские средства ПВО сбили 399 украинских беспилотников. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 13 сентября до 8.00 мск 14 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Беспилотники были перехвачены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

Накануне в течение дня российская армия уничтожила 140 украинских беспилотников над территорией РФ.