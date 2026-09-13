Силы ПВО РФ перехватили 140 украинских БПЛА над регионами и Черным морем МО РФ: в течение дня силы ПВО уничтожили 140 украинских дронов

Москва13 сен Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение дня уничтожили над российской территорией 140 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Российская ПВО отработала в период с 8.00 до 20.00 мск над семью регионами и акваторией Черного моря.

Перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа заявили в ведомстве

Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Ростовской областями, а также над Крымом.

В ночное время силы ПВО РФ отразили атаку 389 вражеских дронов. ПВО отработала над 16 регионами и тремя морями.