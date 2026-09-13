ПВО сбила почти 400 украинских дронов над Россией Минобороны: средства ПВО сбили над регионами РФ 389 дронов ВСУ

Москва13 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 сентября перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что дроны ликвидировали над территориями 16 регионов страны, а также над акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении Минобороны

В ведомстве уточнили, что беспилотники были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областей.

Кроме того, средства ПВО отработали над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Чувашией.

Ранее стало известно, что ВС РФ удалось перехватить 53 беспилотника в период с 8.00 по 20.00 по московскому времени.