Москва13 сенВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 сентября перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что дроны ликвидировали над территориями 16 регионов страны, а также над акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей.
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении Минобороны
В ведомстве уточнили, что беспилотники были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областей.
Кроме того, средства ПВО отработали над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и Чувашией.
Ранее стало известно, что ВС РФ удалось перехватить 53 беспилотника в период с 8.00 по 20.00 по московскому времени.