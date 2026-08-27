Москва27 авгВести.Средства противовоздушной обороны с утра уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
По данным ведомства, цели были перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.
В Минобороны уточнили, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, а также Крыма.
Кроме того, БПЛА нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение прошедшей ночи ПВО ликвидировала 267 украинских беспилотников над регионами России.