Минобороны: силы ПВО с утра уничтожили 39 украинских дронов над территорией РФ

ПВО за 12 часов сбила 39 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО с утра уничтожили 39 украинских дронов над территорией РФ

Москва25 авг Вести.Средства противовоздушной обороны с утра 25 августа уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, а также Ростовской областей.

Кроме того, БПЛА сбиты над акваторией Черного моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что силы ПВО в течение прошедшей ночи ликвидировали 148 воздушных целей над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.