Подразделения ВС РФ уничтожили 53 украинских дрона над регионами России за день

ВС РФ сбили за день 53 украинских дрона в небе над регионами России Подразделения ВС РФ уничтожили 53 украинских дрона над регионами России за день

Москва12 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за день сбили 53 беспилотных летательных аппарата киевского режима. Речь идет о дронах, перехваченных над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что беспилотники самолетного типа были уничтожены в период с 8.00 по 20.00 по московскому времени.

Дроны были поражены в Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что в Горловке в Донецкой Народной Республике семь мирных жителей пострадали из-за атаки беспилотников киевского режима.