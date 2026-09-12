Москва12 сенВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за день сбили 53 беспилотных летательных аппарата киевского режима. Речь идет о дронах, перехваченных над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что беспилотники самолетного типа были уничтожены в период с 8.00 по 20.00 по московскому времени.
Дроны были поражены в Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сообщалось, что в Горловке в Донецкой Народной Республике семь мирных жителей пострадали из-за атаки беспилотников киевского режима.