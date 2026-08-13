За день силы ПВО РФ сбили 193 дрона ВСУ в небе над российскими регионами

В небе над регионами РФ за день сбито 193 украинских дрона За день силы ПВО РФ сбили 193 дрона ВСУ в небе над российскими регионами

Москва13 авг Вести.В течение дня средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 193 беспилотных летательных аппарата киевского режима в небе над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что информация предоставлена за период с 8.00 по 20.00 по московскому времени. Противник использовал беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 193 украинских [БПЛА]... над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей говорится в сообщении Минобороны

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадали два человека. Дрон противника атаковал автомобиль с мирными жителями.