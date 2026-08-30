Минобороны: силы ПВО за день сбили 54 украинских дрона над территорией России

ПВО России с утра уничтожила 54 украинских беспилотника Минобороны: силы ПВО за день сбили 54 украинских дрона над территорией России

Москва30 авг Вести.Средства противовоздушной обороны с утра уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Ростовской областей.

Кроме того, БПЛА уничтожены в небе над Краснодарским краем и Крымом.

Также ПВО нейтрализовала цели над акваторией Черного моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение прошедшей ночи над российскими регионами уничтожили 494 беспилотника Вооруженных сил Украины.