Москва30 авгВести.Средства противовоздушной обороны с утра уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.
В Минобороны уточнили, что украинские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и Ростовской областей.
Кроме того, БПЛА уничтожены в небе над Краснодарским краем и Крымом.
Также ПВО нейтрализовала цели над акваторией Черного моря.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение прошедшей ночи над российскими регионами уничтожили 494 беспилотника Вооруженных сил Украины.