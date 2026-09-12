Приходько сообщил о семи раненых мирных жителях при атаке украинских БПЛА

В Горловке при атаке беспилотников ВСУ ранены семь мирных жителей Приходько сообщил о семи раненых мирных жителях при атаке украинских БПЛА

Москва12 сен Вести.В Горловке ДНР зафиксированы новые случаи ранений людей из числа гражданского населения. Число пострадавших составило семь человек. Об этом стало известно из публикации мэра города Ивана Приходько.

Таковы последние сведения главы Горловки.

По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки в результате атаки БПЛА ВФУ возросло до семи написал он в MAX

Незадолго до этого он опубликовал пост, в котором количество пострадавших составляло пять человек.

Кроме того, также в Горловке нанесен ущерб гражданскому автомобилю, заключил Приходько.