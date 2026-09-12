Москва12 сенВести.В Горловке ДНР зафиксированы новые случаи ранений людей из числа гражданского населения. Число пострадавших составило семь человек. Об этом стало известно из публикации мэра города Ивана Приходько.
Таковы последние сведения главы Горловки.
По уточненной информации, количество раненых мирных жителей Горловки в результате атаки БПЛА ВФУ возросло до семинаписал он в MAX
Незадолго до этого он опубликовал пост, в котором количество пострадавших составляло пять человек.
Кроме того, также в Горловке нанесен ущерб гражданскому автомобилю, заключил Приходько.