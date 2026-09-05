Минобороны: силы ПВО сбили за ночь над РФ 53 дрона ВСУ

Силы ПВО сбили за ночь над Россией 53 дрона ВСУ Минобороны: силы ПВО сбили за ночь над РФ 53 дрона ВСУ

Москва5 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили за ночь над Россией 53 украинских дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ в субботу, 5 сентября.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в материале

В сообщении уточняется, что речь идет об уничтожении дронов над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Кубанью, Крымом и над акваторией Черного моря.

Вечером 4 сентября Минобороны сообщало, что средства ПВО за 12 часов сбили 480 украинских БПЛА над регионами России.