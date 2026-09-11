ПВО РФ перехватила 777 украинских дронов за ночь Минобороны: силы ПВО ночью сбили 777 украинских дронов над территорией России

Москва11 сен Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 777 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 10 сентября до 08.00 мск 11 сентября.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской и Самарской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала беспилотники в небе над Пермским краем, Республикой Марий Эл, Крымом и Удмуртией.

Также БПЛА нейтрализованы над акваториями Черного и Каспийского морей.

Ранее стало известно, что логистический центр Ozon в Саратове загорелся после атаки украинских дронов.

Сообщалось также, что в Тульской области два человека погибли и трое пострадали в результате атаки дронов ВСУ.