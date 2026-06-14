ПВО за 7 часов сбила 104 дрона ВСУ над регионами РФ и акваториями двух морей Минобороны: ПВО за 7 часов сбила 104 украинских беспилотника над регионами РФ

Москва14 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 7 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей 104 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были нейтрализованы 14 июня в период с 14.00 до 21.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Владимирской, Орловской, Калужской, Тверской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за 13 часов субботы, 13 июня, перехватили и уничтожили над регионами России и акваторией Черного моря 109 украинских беспилотников.