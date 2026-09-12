Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 230 украинских дронов над территорией России

ПВО РФ за ночь перехватила 230 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 230 украинских дронов над территорией России

Москва12 сен Вести.Средства противовоздушной обороны в ночь на 12 сентября уничтожили 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В заявлении ведомства говорится, что цели перехвачены и сбиты в период с 20.00 мск 11 сентября до 08.00 мск 12 сентября.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала беспилотники в небе над Крымом.

Также цели нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что украинские боевики предприняли попытку атаки на промышленные предприятия Самарской области, в результате пострадал один человек.

Кроме того, три человека получили ранения в результате атаки FPV-дронов в Борисовском округе Белгородской области.