Один человек пострадал при атаке БПЛА на Самарскую область

Федорищев сообщил о пострадавшем при атаке БПЛА на Самарскую область Один человек пострадал при атаке БПЛА на Самарскую область

Москва12 сен Вести.Один человек пострадал в результате беспилотной атаки на Самарскую область, его госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Сегодня утром враг предпринял попытку атаки на промышленные предприятия Самарской области. По оперативным данным – погибших нет. Один житель госпитализирован написал глава региона в своем канале MAX

По его данным, повреждены несколько многоквартирных домов. Для жителей организован пункт временного размещения.

Федорищев добавил, что на месте развернут штаб, идет сбор информации, а также ликвидация последствий действий ВСУ.