Москва12 сенВести.Один человек пострадал в результате беспилотной атаки на Самарскую область, его госпитализировали, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Сегодня утром враг предпринял попытку атаки на промышленные предприятия Самарской области. По оперативным данным – погибших нет. Один житель госпитализированнаписал глава региона в своем канале MAX
По его данным, повреждены несколько многоквартирных домов. Для жителей организован пункт временного размещения.
Федорищев добавил, что на месте развернут штаб, идет сбор информации, а также ликвидация последствий действий ВСУ.