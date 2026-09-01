Гражданские объекты повреждены при атаке БПЛА в Самарской области

При атаке БПЛА в Самарской области повреждены гражданские объекты Гражданские объекты повреждены при атаке БПЛА в Самарской области

Москва1 сен Вести.В Самарской области при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждены гражданские объекты. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Работают силы министерства обороны РФ, мобильные огневые группы. Наши защитники отражают очередную подлую атаку ВСУ. На данный момент есть повреждения на гражданских объектах. По предварительным данным, погибших нет проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX, пообещав информировать о развитии ситуации

Ранее ночью 1 сентября в Самарской области был введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Самары.