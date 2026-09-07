Минобороны: ПВО за ночь сбила 306 украинских беспилотников над регионами России

ПВО РФ за ночь сбила 306 украинских беспилотников над регионами России Минобороны: ПВО за ночь сбила 306 украинских беспилотников над регионами России

Москва7 сен Вести.Российские системы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 306 беспилотников ВСУ над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были уничтожены в период с 20.00 мск 6 сентября до 08.00 мск 7 сентября.

Перехвачены и уничтожены 306 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Республики Крым, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Пермского края и над акваториями Азовского и Черного морей рассказали в министерстве

Ранее сообщалось, что средства ПВО за сутки сбили 400 дронов Вооруженных сил Украины. Кроме того, были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы противника.