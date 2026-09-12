Двое мужчин и женщина пострадали при атаке дронов на Белгородскую область

Три человека пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области Двое мужчин и женщина пострадали при атаке дронов на Белгородскую область

Москва12 сен Вести.Три человека получили травмы в результате атаки FPV-дронов в Борисовском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона в мессенджере МАХ.

Сегодня ночью в поселке Борисовка FPV-дрон атаковал автомобиль. Один мужчина получил осколочные ранения спины, другой — акубаротравму. Пострадавшим оказана помощь в городской больнице №2 г. Белгорода, лечение будут продолжать амбулаторно. Машина повреждена

- написали в оперштабе

Кроме того, в том же поселке БПЛА атаковал машину. Женщина получила множественные осколочные ранения, ей оторвало руку. В тяжелом состоянии бригада скорой помощи доставила ее в Борисовскую ЦРБ. Автомобиль уничтожен.