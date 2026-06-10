Москва10 июнВести.Два мирных жителя Белгородской области, мужчина и женщина, получили ранения после того, как дрон ВСУ атаковал их автомобиль, сообщает региональный Оперштаб в мессенджере MAX.
ЧП произошло в хуторе Красиво Борисовского муниципального округа.
Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног, а женщина – осколочные ранения головы и грудной клетки.
Обоих доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая помощь.
Автомобиль поврежден.