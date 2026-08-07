Российские силы ПВО сбили 203 украинских беспилотника в ночь на 7 августа

Средства ПВО сбили за ночь 203 дрона ВСУ над территорией России Российские силы ПВО сбили 203 украинских беспилотника в ночь на 7 августа

Москва7 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 7 августа, сбили 203 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 6 августа до 8.00 мск 7 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

Уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тульской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что российская ПВО за сутки сбила 1155 беспилотников ВСУ в зоне СВО.