Средства ПВО сбили в ночь на 30 апреля 189 дронов ВСУ над 14 регионами России

Средства ПВО сбили в ночь на четверг 189 дронов ВСУ над российскими регионами Средства ПВО сбили в ночь на 30 апреля 189 дронов ВСУ над 14 регионами России

Москва30 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 29 на 30 апреля перехватили и ликвидировали 189 беспилотников украинской армии в небе над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 189 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении оборонного ведомства в мессенджере MAX

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над территориями Воронежской, Ульяновской, Астраханской, Саратовской, Белгородской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Самарской, Тульской областей.

Вечером 29 апреля сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины над тремя регионами России.

Это наибольшее количество сбитых в российском небе украинских беспилотников с 18 апреля, когда было уничтожено 258 дронов ВСУ.

Сутки назад российское военное ведомство заявило, что в ночь на 29 апреля было сбито 98 дронов ВСУ. Вечером в среду враг предпринял массовую беспилотную атаку на Воронежскую область: было уничтожено 43 аппарата над 11 районами региона. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что пострадавших и разрушений нет.