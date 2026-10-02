Минобороны: ПВО в ночь на 2 октября сбила 646 украинских дронов над регионами РФ

Средства ПВО сбили в ночь на пятницу 646 украинских дронов над регионами России Минобороны: ПВО в ночь на 2 октября сбила 646 украинских дронов над регионами РФ

Москва2 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 2 октября, сбили 646 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что вражеские дроны были уничтожены в период с 20.00 мск 1 октября до 8.00 мск 2 октября.

В течение прошедшей ночи ... дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 646 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО

В оборонном ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Тульской, Саратовской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областей, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО в период с 20.00 мск 30 сентября до 8.00 мск 1 октября уничтожили 330 украинских беспилотников над регионами РФ.