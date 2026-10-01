Минобороны: ПВО в ночь на 1 октября сбила 330 дронов ВСУ над регионами России

ПВО в ночь на четверг сбила 330 украинских дронов над регионами РФ Минобороны: ПВО в ночь на 1 октября сбила 330 дронов ВСУ над регионами России

Москва1 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 1 октября, сбили 330 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что вражеские БПЛА были уничтожены в период с 20.00 мск 30 сентября до 8.00 мск 1 октября.

В течение прошедшей ночи ... дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО

В оборонном ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над территориями Брянской, Тамбовской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Калужской, Липецкой, Тульской, Курской, Орловской, Астраханской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в период с 20.00 мск 29 сентября до 8.00 мск 30 сентября уничтожили 384 украинских БПЛА над регионами России.