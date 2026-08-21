МО: ПВО за ночь сбила 325 украинских дронов в небе над регионами России

Средства ПВО в ночь на пятницу сбили 325 дронов ВСУ в небе над регионами России МО: ПВО за ночь сбила 325 украинских дронов в небе над регионами России

Москва21 авг Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 21 августа, уничтожили 325 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 20.00 мск 20 августа до 8.00 мск 21 августа.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 325 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

Украинские БПЛА были ликвидированы над территориями Астраханской, Белгородской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Воронежской, Рязанской и Тульской областей.

Также беспилотники сбиты в небе над Московским регионом, Республикой Крым, Удмуртской Республикой, Краснодарским и Пермским краями и над акваториями Азовского и Черного морей.

В предыдущую ночь российские средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 726 украинских дронов.