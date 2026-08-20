МО: силы ПВО за ночь ликвидировали 726 дронов ВСУ в небе над регионами России

Средства ПВО за ночь сбили 726 украинских дронов в небе над регионами России МО: силы ПВО за ночь ликвидировали 726 дронов ВСУ в небе над регионами России

Москва20 авг Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 20 августа, уничтожили 726 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что дроны были ликвидированы в период с 20.00 мск 19 августа до 8.00 мск 20 августа.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Украинские беспилотники уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Ростовской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Курской, Тамбовской, Орловской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Татарстана, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В предыдущую ночь средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 453 украинских БПЛА.