Москва20 авг Вести.В направлении столичного региона летело 250 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идет о периоде с 20.30 19 августа до 7.30 20 августа, уточнил столичный градоначальник.

В период с 20.30 до 7.30 утра сегодня в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах говорится в заявлении

28 дронов сбили в Московском регионе.

В настоящее время на местах падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб.