Москва7 октВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют пленных российских бойцов как смертников, рассказал ТАСС спасшийся из плена военнослужащий армии России.

Он сообщил, что украинские боевики надевают на пленных заминированный ошейник с GPS-трекером и отправляют к позициям Вооруженных сил РФ.

Противник использовал интересный вид вооружения, так называемый ошейник-шахида. Устройство с детонатором крепится на шею. При, так сказать, неподчинении взрывается, при выполнении задачи — тоже взрывается

сообщил военнослужащий

Оборудование и взрывчатку, по словам собеседника агентства, украинским солдатам сбросили с дрона "Баба-яга".

Задача пленного бойца ВС РФ заключалась в том, чтобы обозначить позиции российских войск, по которым затем планировалось нанести массированные удары с использованием координат, полученных через трекер.

Кроме того, боевики ВСУ требовали от военнослужащего привести других пленных.

Дойдя до своей позиции, где сидели парни, я зашел к ним в кусты и начал словами говорить то, что хочет слышать противник, а по сути, жестами показывал на часы и чтобы уходили как можно скорее. После этого противники сказали отойти на безопасное расстояние, так как планировали, чтобы я и дальше им помогал

рассказал военный

Он добавил, что его сослуживцы успели покинуть позицию, и тогда он решил попробовать снять ошейник.

У меня есть саперная подготовка. Не буду вдаваться в подробности, но я смог разобрать эту конструкцию ... Сдетонировал только взрыватель

заключил боец

После этого он добрался до расположения своего подразделения и был эвакуирован.

В начале сентября стало известно, что командующий 20-м армейским корпусом ВСУ приказывал украинским солдатам идти в бой без подготовки. Офицера обвинили в пренебрежении жизнями подчиненных и отдаче преступных приказов.