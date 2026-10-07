Москва7 октВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют пленных российских бойцов как смертников, рассказал ТАСС спасшийся из плена военнослужащий армии России.
Он сообщил, что украинские боевики надевают на пленных заминированный ошейник с GPS-трекером и отправляют к позициям Вооруженных сил РФ.
Противник использовал интересный вид вооружения, так называемый ошейник-шахида. Устройство с детонатором крепится на шею. При, так сказать, неподчинении взрывается, при выполнении задачи — тоже взрываетсясообщил военнослужащий
Оборудование и взрывчатку, по словам собеседника агентства, украинским солдатам сбросили с дрона "Баба-яга".
Задача пленного бойца ВС РФ заключалась в том, чтобы обозначить позиции российских войск, по которым затем планировалось нанести массированные удары с использованием координат, полученных через трекер.
Кроме того, боевики ВСУ требовали от военнослужащего привести других пленных.
Дойдя до своей позиции, где сидели парни, я зашел к ним в кусты и начал словами говорить то, что хочет слышать противник, а по сути, жестами показывал на часы и чтобы уходили как можно скорее. После этого противники сказали отойти на безопасное расстояние, так как планировали, чтобы я и дальше им помогалрассказал военный
Он добавил, что его сослуживцы успели покинуть позицию, и тогда он решил попробовать снять ошейник.
У меня есть саперная подготовка. Не буду вдаваться в подробности, но я смог разобрать эту конструкцию ... Сдетонировал только взрывательзаключил боец
После этого он добрался до расположения своего подразделения и был эвакуирован.
В начале сентября стало известно, что командующий 20-м армейским корпусом ВСУ приказывал украинским солдатам идти в бой без подготовки. Офицера обвинили в пренебрежении жизнями подчиненных и отдаче преступных приказов.