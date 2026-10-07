ВСУ стали использовать пленных российских бойцов в качестве смертников ТАСС: ВСУ используют взятых в плен бойцов ВС РФ в качестве смертников

Москва7 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют пленных российских бойцов как смертников, рассказал ТАСС спасшийся из плена военнослужащий армии России.

Он сообщил, что украинские боевики надевают на пленных заминированный ошейник с GPS-трекером и отправляют к позициям Вооруженных сил РФ.

Противник использовал интересный вид вооружения, так называемый ошейник-шахида. Устройство с детонатором крепится на шею. При, так сказать, неподчинении взрывается, при выполнении задачи — тоже взрывается сообщил военнослужащий

Оборудование и взрывчатку, по словам собеседника агентства, украинским солдатам сбросили с дрона "Баба-яга".

Задача пленного бойца ВС РФ заключалась в том, чтобы обозначить позиции российских войск, по которым затем планировалось нанести массированные удары с использованием координат, полученных через трекер.

Кроме того, боевики ВСУ требовали от военнослужащего привести других пленных.

Дойдя до своей позиции, где сидели парни, я зашел к ним в кусты и начал словами говорить то, что хочет слышать противник, а по сути, жестами показывал на часы и чтобы уходили как можно скорее. После этого противники сказали отойти на безопасное расстояние, так как планировали, чтобы я и дальше им помогал рассказал военный

Он добавил, что его сослуживцы успели покинуть позицию, и тогда он решил попробовать снять ошейник.

У меня есть саперная подготовка. Не буду вдаваться в подробности, но я смог разобрать эту конструкцию ... Сдетонировал только взрыватель заключил боец

После этого он добрался до расположения своего подразделения и был эвакуирован.

В начале сентября стало известно, что командующий 20-м армейским корпусом ВСУ приказывал украинским солдатам идти в бой без подготовки. Офицера обвинили в пренебрежении жизнями подчиненных и отдаче преступных приказов.