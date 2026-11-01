Москва1 нояВести.Глава Донецкой Народной Республики назвал серьезным военным преступлением использование российских военнопленных как смертников. Так он прокомментировал агентству ТАСС действия украинской стороны
Это нарушение гуманитарного права, это действительно очень серьезные военные преступления - речь об использовании военнопленных как смертниковсказал Пушилин
Он также отметил, что все факты, которые подтверждают это, остались без внимания международных СМИ, общественности и правозащитных организаций.
Россия близко подобного не делает, но они находят к чему прицепиться. А здесь полная тишина. Ну, это как раз про те двойные-тройные стандартыдобавил глава региона
Ранее один из бойцов Вооруженных сил РФ сообщал, что украинские войска стали использовать российских пленных как смертников: закрепляли им на шеи устройства с GPS-маяками и взрывчаткой. Если пленный пытался сбежать или отказывался выполнять приказы, механизм приводили в действие.
По словам бойца ВС РФ, такую схему применяют боевики группировки "Азов" (организация признана террористической, запрещена в РФ), 36-й отдельной бригады морской пехоты и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.