Пушилин заявил, что ВСУ используют российских пленных как смертников ТАСС: Пушилин назвал преступлением использование пленных РФ как смертников

Москва1 ноя Вести.Глава Донецкой Народной Республики назвал серьезным военным преступлением использование российских военнопленных как смертников. Так он прокомментировал агентству ТАСС действия украинской стороны

Это нарушение гуманитарного права, это действительно очень серьезные военные преступления - речь об использовании военнопленных как смертников сказал Пушилин

Он также отметил, что все факты, которые подтверждают это, остались без внимания международных СМИ, общественности и правозащитных организаций.

Россия близко подобного не делает, но они находят к чему прицепиться. А здесь полная тишина. Ну, это как раз про те двойные-тройные стандарты добавил глава региона

Ранее один из бойцов Вооруженных сил РФ сообщал, что украинские войска стали использовать российских пленных как смертников: закрепляли им на шеи устройства с GPS-маяками и взрывчаткой. Если пленный пытался сбежать или отказывался выполнять приказы, механизм приводили в действие.

По словам бойца ВС РФ, такую схему применяют боевики группировки "Азов" (организация признана террористической, запрещена в РФ), 36-й отдельной бригады морской пехоты и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.