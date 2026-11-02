Пушилин заявил, что Россия имеет дело с аморальным "зверьем" Пушилин: РФ имеет дело со "зверьем", лишенного моральных и человеческих устоев

Москва2 ноя Вести.Россия имеет дело со "зверьем", лишившимся моральных устоев. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В беседе с ТАСС он отметил, что российская сторона сталкивается с неонацистами, которые даже не скрывают этого, но западные СМИ стараются этого не замечать.

Но, на самом деле, мы имеем дело вот с таким зверьем, которое потеряло все грани моральных и человеческих каких-то устоев сказал Пушилин

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркнул, что на Западе и Украине многие являются сторонниками нацистской идеологии, целью которой является уничтожение русских как народа.