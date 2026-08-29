Пушилин заявил, что искоренение человечности на Украине будет иметь последствия Пушилин: Запад столкнется с последствиями искоренения человечности на Украине

Москва29 авг Вести.Искоренение человечности на Украине будет иметь серьезные последствия, которые отразятся на ряде западных стран. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин предположил, что украинцы не смогут смириться с победой России в специальной военной операции.

Они же расползутся, и они уже сейчас расползаются и по другим европейским странам в том числе. Они не захотят работать, они не захотят вернуться к обычной жизни и прочее … Это тот джин из бутылки, которого выпустили эти негодяи, то есть воспитали и лелеяли эту ненависть, и искореняли человечность, это будет иметь последствия. Абсолютно точно, это серьезные последствия, которые отразятся на ряде тех стран, которые думали, что их это не коснется, и это будет направлено только против Донбасса … против России. Нет, увы, это не так. Мы с этим справимся, мы с этим уже справляемся, а что будут делать они? Покажет теперь только время сказал глава ДНР

Ранее Денис Пушилин заявил, что нелюди, которые намеренно сжигают поля с посевами в Донбассе, проявляют таким образом животную ненависть к жителям региона.