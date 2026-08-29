Пушилин назвал нелюдями тех, кто сжигает поля с посевами Глава ДНР Пушилин назвал нелюдями тех, кто сжигает поля с посевами

Москва29 авг Вести.Нелюди, которые намеренно сжигают поля с посевами в Донбассе, проявляют таким образом ненависть к жителям региона. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Это людоедство, которое распространяется, и аппетит у них, к сожалению, во время еды увеличивается … Те, кто подпитывает эту ненависть и бесчеловечность … они даже не понимают, что это … уже частично касается их в том числе. Мы же прекрасно понимаем, что сейчас нелюди … совершают эти преступления, абсолютно бессмысленные с военной точки зрения, которые не соприкасаются с реальной целесообразностью в плане ведения боевых действий какого-то достижения военного результата. Это просто ненависть к инакомыслию, ненависть к жителям Донбасса, ненависть к тем, кто имеет чужое мнение сказал глава ДНР

Ранее Денис Пушилин заявил, что вопрос воды стал одним из самых сложных для ДНР, после того, как противник устроил региону водную блокаду.