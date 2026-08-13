В ДНР из-за атак БПЛА уничтожены 748 гектаров посевов Пушилин: в результате атак украинских БПЛА пострадали 26 единиц агротехники

Москва13 авг Вести.В Донецкой Народной Республике в результате ударов беспилотных летательных аппаратов Украины были уничтожены 748 гектаров посевов. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что, несмотря на попытки ВСУ сорвать уборочную, аграрии республики каждый день продолжают выходить в поле.

В результате атак украинских БПЛА уже пострадали 26 единиц техники, уничтожены посевы на площади более 748 гектаров написал Пушилин в своем канале

Глава республики подчеркнул, что для сбора урожая в полном объеме аграриям продолжает оказываться поддержка, в том числе в вопросе обеспечения топливом.