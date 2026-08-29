Москва29 авг Вести.Россия обязательно одержит победу в специальной военной операции (СВО). Такую уверенность в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову выразил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР считает, что, несмотря на оснащение Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием, Россия все равно одержит победу.

Мы обязательно победим. Но смирятся ли вот все вот эти негодяи, что они проиграли? … Мы с этим справимся, мы с этим уже справляемся, а что будут делать они – покажет теперь только время