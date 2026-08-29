Слуцкий рассказал, чем завершится СВО Слуцкий: СВО завершится в обозримом будущем победой российского оружия

Москва29 авг Вести.Специальная военная операция завершится в обозримом будущем победой российского оружия. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в комментарии американскому журналисту Такеру Карлсону.

Политик подчеркнул, что Вооруженные силы России продвигаются по всем направлениям фронта, в то время как украинские войска терпят поражение, несмотря на поставки вооружения западными странами.

Надеюсь, что есть все основания предполагать то, что в обозримом будущем конфликт будет завершен победой российского оружия. Тем самым будет повержен последний нацистский режим в человеческой истории сказал Слуцкий

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия рассчитывает добиться победы в спецоперации в "видимой перспективе".