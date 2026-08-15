Слуцкий: Россия не ждет от США подарков при урегулировании конфликта на Украине

"Не ждем подарков от Вашингтона": Слуцкий высказался о переговорах по Украине Слуцкий: Россия не ждет от США подарков при урегулировании конфликта на Украине

Москва15 авг Вести.Россия не рассчитывает на уступки от Соединенных Штатов в ситуации вокруг Украины и продолжит решать задачи специальной военной операции, заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий в колонке для ТАСС.

РФ заинтересована в честном диалоге с США, однако продолжает ставить свои национальные интересы в приоритет, подчеркнул политик.

Москва, безусловно, считает приоритетом политико-дипломатический путь завершения конфликта на Украине. Но мы не должны ждать и не ждем никаких "подарков" от Вашингтона указал Слуцкий

Он добавил, что задачи СВО будут решены исходя из интересов и безопасности России.

Террористический режим на Украине должен быть нейтрализован, в том числе как угроза системе стратегической стабильности в мире подытожил глава ЛДПР

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что переговоры по Украине должны быть нацелены на достижение конкретного результата.

Также он констатировал, что киевский режим без внешнего контроля будет не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые могут быть достигнуты на подобных переговорах.