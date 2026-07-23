Москва23 июл Вести.Киев намерен продолжать покупать оружие и сохранять в стране нацистский режим, при котором Степан Бандера и Роман Шухевич признаются героями по закону. Об этом RT заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, речь идет об освобождении исконно российских земель, чьи жители, как он отметил, долгое время рассматривались киевскими властями как люди второго сорта. При этом Слуцкий подчеркнул, что Москва выступает за мир и уже сегодня готова к переговорам.

Нам не надо становиться злыми, как они. Мы такими и не станем. Мы другие. Но нам надо понимать, что нас хотят уничтожить. И в это время нам нужно, конечно, отвечать адекватно нацистскому режиму, которому, думаю, после нынешнего режима в Киеве больше никогда не будет места в человеческой истории сказал депутат

Ранее востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ Олег Макаренко заявил, что результатом спецоперации должно быть полное уничтожение нацизма на Украине, формировавшегося на протяжении многих лет.