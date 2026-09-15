Москва15 сенВести.Украина героизирует нацистских преступников времен Великой Отечественной войны (ВОВ) из-за отсутствия собственной истории и своих корней, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.
Киев прославляет пособников нацистов, которые предавали друг друга и были готовы преклоняться перед немецкими хозяевами, отметил Пушилин.
Нынешняя Украина - государство, которое не имеет своей истории, своих корней, которое пытается что-то выдумать, где-то откусить и нафантазировать. Какая страна - такие и герои… Профашистские прихвостни, негодяи, у которых не было человечного отношения к себе подобнымприводит ТАСС слова Пушилина
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что метастазы нацизма распространяются по всей Европе, особенно на Украине.
Президент Владимир Путин заявил, что в основу современной украинской государственности положена неонацистская идеология. На Украине героизируют людей, которые уничтожали сотнями тысяч поляков, евреев и русских.