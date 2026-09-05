Лавров: метастазы нацизма распространяются по всей Европе, особенно на Украине

Лавров заявил о распространении "метастаз нацизма" в Европе и на Украине Лавров: метастазы нацизма распространяются по всей Европе, особенно на Украине

Москва5 сен Вести.Метастазы нацизма распространяются по всей Европе, и особенно на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече президента РФ Владимира Путина с пятеркой лидеров предвыборного списка "Единой России".

Наши предки победили нацизм, однако его ползущие метастазы возрождают эту идеологию, подчеркнул Лавров.

Наши великие предки победили нацизм, но его метастазы сейчас распространяются по всей Европе, и на Украине они в концентрированном виде просто возрождают эту человеконенавистническую идеологию сказал министр

Ранее Лавров заявлял, что если Россия согласится на перемирие при сохранении существующего режима в Киеве, нацистские метастазы будут расползаться дальше.

В субботу, 5 сентября, Владимир Путин встретился с пятеркой лидеров "Единой России" на выборах в Госдуму. Сергей Лавров, Сергей Собянин, Мария Львова-Белова, Евгений Поддубный и Владислав Головин рассказали главе государства о встречах с избирателями и подняли ряд вопросов, по которым Путин решил дать отдельные поручения.