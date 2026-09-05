Путин пообщался с кандидатами от "Единой России" на выборах в Госдуму

Путин встретился с лидерами предвыборного списка "Единой России" Путин пообщался с кандидатами от "Единой России" на выборах в Госдуму

Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с пятью ведущими кандидатами от партии "Единая Россия", которые возглавляют федеральный список на предстоящих выборах в Государственную Думу. Об этом сообщили в Кремле.

Встреча прошла в преддверии выборов в "Зарядье". В беседе приняли участие все представители так называемой "пятерки": министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, а также Герои России — военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения "Юнармия", Герой России Владислав Головин.

Путин напомнил о важности вклада в укрепление российской государственности. По словам президента, члены "пятерки" являются ответственными людьми. Также кандидаты от "Единой России" поделились с Путиным подробностями своих поездок и встреч с избирателями, а глава государства дал им некоторые поручения.